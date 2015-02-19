Украина начала официальное обсуждение вопроса миротворцев с ООН и ЕС – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом.

Он отметил, что в последнее время провел интенсивные неофициальные консультации с ключевыми партнерами относительно логики миротворческой миссии, ее возможного мандата и состава.

“Конечно, официальное обсуждение этого вопроса началось только сегодня - после вчерашнего решения СНБО с соответствующими обращениями в ООН и ЕС”, - сказал Климкин.

Он отметил, что Украина предана “полному и непременному выполнению” минских договоренностей, и миротворцы нужны для того, чтобы обеспечить выполнение этих договоренностей.

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Климкин также отметил, что логика решения этого вопроса в рамках Организации Объединенных Наций установлена и хорошо известна. “После предварительных консультаций с Советом безопасности генеральный секретарь ООН должен послать предварительную миссию в Украину. Результаты этой миссии должны стать основой для дискуссии в Совете безопасности и, соответственно, основой для принятия решения. После принятия решения будет сформирован состав, соответствующее логистическое обеспечение”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.