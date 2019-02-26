Взятки в сотни тысяч долларов: СМИ выяснили детали масштабной коррупционной схемы в Полтавской ОГА

Cледователи НАБУ установили, что преступную схему создали председатель ОГА Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Песоцкий, советник губернатора Литвинов А.Н. и директор департамента строительства и ЖКХ Полтавской ОГА Голбан Т.Т.

Детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководство Полтавской облгосадминистрации требовало от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

Об этом говорится в постановлении Соломенского райсуда Киева о предоставлении НАБУ разрешения на проведение обысков у топ-чиновников Полтавской ОГА, текстом которого располагает "Украинская правда".

Как отмечается в решении, следователи НАБУ установили, что председатель ОГА Валерий Головко, его первый заместитель Андрей Песоцкий, советник губернатора Литвинов А.Н. и директор департамента строительства и ЖКХ Полтавской ОГА Голбан Т.Т. создали преступную схему по вымогательству взяток от предпринимателей за обеспечение их победы в государственных закупках, проводимых обладминистрацией.

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По данным следствия, в августе 2017 года представитель консорциумов "АЛВИ РОД" и "Укрбуддор" на бизнес-форуме в Полтаве познакомился с Головко и Песоцким, после чего руководители ОГА взяли у предпринимателя 200 тысяч долларов взятки за непрепятствование ведению бизнеса на Полтавщине.

Кроме того, губернатор получил у представителя взятку в виде оплаты отдыха чиновников ОГА в Испании. В октябре сам Головко, его заместитель Песоцкий, советник Литвинов и директор департамента ОГА Ищенко И.С. совершили это путешествие. Ее стоимость составила 70 тысяч евро.

Как выяснили детективы, также по требованию Головко были приобретены 12 мобильных телефонов iPhone 10 и компьютер MacBook Pro. 6 телефонов забрал председатель ОГА, 6 телефонов и ноутбук - Песоцкий.

По данным НАБУ, в конце 2017 года Головко получил от представителя компании на день рождения еще одну взятку - автомобиль Mercedes G 63 AMG 2017 выпуска. Машина с тюнингом обошлась предпринимателям в 320 тысяч евро.

Позже губернатор сообщил представителю, что с 1 января 2018 года компании могут приступать к ремонтным работам, уборке снега и т.д. в Полтавской области, и пообещал помочь выиграть тендер на указанные работы.

Согласно данным следствия, 17 января 2018 года Головко взял у представителя компаний в долг 100 тысяч долларов, но вернул только часть этих средств.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской областной государственной администрации (ОГА).

По данным НАБУ, следственные действия проводились на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.