России не удастся превратить Черное и Азовское моря в свои внутренние воды - Климкин

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что для обеспечения судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе должно действовать международное право.

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что Российской Федерации не удастся превратить Черное и Азовское моря в свои внутренние воды.

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Об этом глава МИД сказал на территории Одесского морского порта во время подхода к журналистам по случаю пребывания в городе ракетного эсминца ВМС США Donald Cook.

Министр отметил, что сегодня на переговорах с американской стороной подчеркивалась необходимость обеспечения Россией свободы судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Поскольку Россия пытается сделать наши моря своими внутренними морями. Это никогда не получится. Должно действовать международное право», - подчеркнул Климкин.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение через Керченский пролив украинскому буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина готовит новое прохождения своих кораблей через Керченский пролив и предлагает международным партнерам принять в нем участие.

Секретарь СНБО отметил, что Украина пригласит представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на украинских кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и её моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

18 января 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.

В тот же день Климкин сообщил, что Украина и Германия проведут экспертные консультации по предложению отправить немецких и французских специалистов для мониторинга ситуации в Керченском проливе.

19 февраля 2019 года президент Петр Порошенко заявил, чтоУкраина не позволит превратить Азовское море в российское озеро и будет отстаивать свое право на свободное прохождение через Керченский пролив.

21 февраля 2019 года министр иностранных дел России Лавров назвал президента Украины «провокатором» и пообещал «дать по рукам» при попытке украинских кораблей пройти «вместе с НАТО» через Керченский пролив.