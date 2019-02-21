В Греции 30 условно освобожденных украинцев обязаны не покидать страну - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что в Греции 30 условно освобожденных граждан Украины обязаны не покидать страну.

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Как сообщила Денисова на своей странице в Facebook, она в Афинах встретилась с председателем парламентской группы дружбы "Греция-Украина" Атанасиосом Атанасиу.

"Обсудили вопросы украинских заключенных моряков в Греции. В частности, предложение украинской стороны заключить двустороннее соглашение о надзоре за условно осужденными или условно освобожденными правонарушителями", - заявила она.

"По последней информации 30 граждан Украины уже условно досрочно освобождены, но обязаны проживать на территории Греции и постоянно являться в органы полиции. Для проживания и жизнеобеспечения украинцев необходимы средства, которые они фактически не могут заработать", - отметила она и добавила, что "устроиться на работу при таких обстоятельствах невозможно".

Омбудсмен отметила, что в настоящее время между двумя странами продолжаются переговоры о возможности заключения такого соглашения.

"Это позволит гражданам Украины вернуться домой. Конечно, на них будут возлагаться обязанность периодически являться в консульство Греческой Республики", - заявила она.

"Отметила о существующем языковом барьере. Когда украинцы при задержании греческими правоохранительными органами не понимают, какие документы подписывают. А в дальнейшем это влияет на срок их заключения", - подчеркнула она.

Также она сообщила председателю парламентской группы дружбы "Греция-Украина" о подписанном сегодня с омбудсменом Греции меморандуме о сотрудничестве, который направлен на соблюдение гуманитарных прав граждан Украины и Греции.

"Надеюсь, что согласование Соглашения греческими компетентными органами состоится в ближайшее время", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Денисова заявила, что в настоящее время в помощи нуждаются 168 украинцев, которые ожидают приговоров или осуждены в Греции.

По данным МИД Украины, по состоянию на сентябрь 2018 года в Греции удерживались более 160 украинских моряков, многие из них была задержана за нелегальную перевозку мигрантов. В МИД заявили, что намерены усилить работу посольства в Афинах с целью освобождения осужденных украинских моряков.

Всего, по информации МИД, в учреждениях лишения свободы за рубежом удерживают более 290 украинских моряков.