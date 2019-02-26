Предвыборные "печеньки" для пенсионеров от власти: почему 2410 гривен повлияют на ход голосования

Решение Президента и правительства Украины о дополнительных выплатах в размере 2410 гривен пенсионерам, которые получают минимальную и ниже минимальной пенсии, нужно рассматривать, прежде всего, с правовой точки зрения.

Согласно отечественному законодательству, в Украине положено проводить индексацию пенсий, зарплат и других денежных доходов в соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения», если темп инфляции превысил 3% годовых. И то, что индексация пенсий не проводилась раньше, – это факт, который сейчас признается властью публично. Власть объясняет это тем, что экономическая ситуация в государстве в 2015-2016 годы была очень тяжелой, и потому не было возможности провести индексацию. Справедливости ради надо также учитывать, что в упомянутый закон предусмотрительно были внесены поправки, которые дают право правительству проводить индексацию доходов тогда, когда, по мнению правительства, это позволяют доходы бюджета.

Как бы там ни было, власть признает, что не выполнила требования законодательства Украины.

Сейчас приближаются выборы. И, как бы представители власти ни уверяли, что они просто заботятся о пенсионерах, осуществляя дополнительные выплаты, факт остается фактом: власть начала «заботиться» о пенсионерах в марте 2019 года – перед первым туром президентских выборов

Однако можно предполагать, что данные требования украинских законов не выполнялись властью умышленно. Люди, которые сегодня находятся у власти и сейчас ведут избирательную кампанию, достаточно дальновидны. Соответственно, они прекрасно понимают: если длительное время не отдавать деньги тому, кому вы их задолжали, затягивать этот момент и вернуть деньги тогда, когда это нужно вам, то бедный пенсионер обрадуется именно тогда, когда нужно, будет благодарен своим «благодетелям» и проголосует за них. В своей сущности такая политика является скрытой формой подкупа избирателей.

Сейчас приближаются выборы. И, как бы представители власти ни уверяли, что они просто заботятся о пенсионерах, осуществляя дополнительные выплаты, факт остается фактом: власть начала «заботиться» о пенсионерах в марте 2019 года – перед первым туром президентских выборов. Плюс уже объявлено, что также «позаботятся» о пенсионерах (в виде «автоматической» индексации пенсий и монетизации субсидий в форме выдачи на руки наличных денег) в марте и апреле этого – в порядке подготовки к первому и второму турам выборов.

Потом – забота о пенсионерах прекратится. А с мая снова будут повышены тарифы на газ.

Если бы эти разовые выплаты, «автоматические индексации» и монетизация субсидий, были осуществлены властью ранее – в 2015, 2016, 2017 или даже в 2018 году, а не в месяц выборов, не последовали бы и нынешние многочисленные обвинения в СМИ и вышеописанные экспертные предположения.

Кроме того, свидетельством тому, что нынешняя акция с выплатами пенсионерам носит предвыборный характер, является крайне активная деятельность государства по заимствованию денег, в том числе у нерезидентов, и увеличение внутреннего и внешнего государственного долга, что наблюдалось в последнее время. Посмотрите хотя бы по датам размещения ценных бумаг Украины – на протяжении последнего месяца они размещаются практически еженедельно, под высокие проценты. Таким образом, привлекаются деньги. Этим был вызван временный приток валюты в страну и искусственное укрепление гривны.

Такие акции по наращиванию государственных долгов в краткий период времени говорят о том, что в действительности собственных источников на эти выплаты пенсионерам у государства не было. Потому слова представителей власти о том, что индексация пенсий должна была быть проведена раньше, что они готовились, но вот только сейчас наконец появилась возможность, не выглядят правдоподобными. Ведь возможность заимствований была и раньше, возможность осуществления выплат за счет наращивания долгов была и раньше. Это, конечно, не самая лучшая возможность, но сейчас именно она и реализуется.

Поэтому, с моей точки зрения, это – «коврижки» или «печеньки» для электората. Безусловно, такие выплаты пенсионерам, получающим минимальные пенсии, которые буквально умирают с голоду или пребывают в крайне тяжелом положении – это хорошо. Однако это не отменяет того факта, что все это – форма попытки воздействовать на результаты голосования и добиться нужного для власти результата выборов.

Следует отметить, что расчет сейчас делается не на самую искушенную часть населения, и это люди, которых очень много в стране. Мы должны помнить, что интеллектуальная прослойка в нашем государстве – тонкая, и она все время уменьшается, соответственно, не она «делает погоду» на выборах. Не социологи, политологи, эксперты, партийные деятели, журналисты, лидеры общественного мнения – не они составляют большинство голосующих в Украине.

Поэтому, с моей точки зрения, это – «коврижки» или «печеньки» для электората. Безусловно, такие выплаты пенсионерам, получающим минимальные пенсии, которые буквально умирают с голоду или пребывают в крайне тяжелом положении – это хорошо

Большинство голосующих в Украине – это миллионы людей, которые получают 1497 гривен в месяц, то есть минимальную пенсию. А для человека, который не сводит концы с концами, сумма в 2410 гривен, которую ему внезапно выдает власть, кажется ему очень существенной, и он начинает благодарить судьбу и власть, которая сделала эту выплату.

Что касается всех остальных пенсионеров в стране… Если средняя пенсия в Украине составляет 2500-2600 гривен (хотя есть немногочисленная категория населения, у которой очень высокая пенсия), то нужно понимать, насколько низкий жизненный уровень у пенсионеров. Тем, кто живет в такой беспросветной бедности, любая выплата, даже субсидии (чтобы человек просто подержал эти деньги в руках) – это ощутимо.

Вроде бы ничего и не меняется: то ли безналично за вас покроют ваши коммунальные расходы на сумму субсидии, то ли вам выдадут субсидию на руки наличными, а вы пойдете и отнесете ее в отделение банка, оплатив коммуналку. То есть с материальной точки зрения, ничего не меняется, но ставка делается на психологический эффект: человек, который получит субсидию в руки, подержится за эти деньги, у него создастся впечатление, что его доходы увеличились.

Сейчас в Украине выборами занимаются высокие профессионалы и специалисты, в том числе психологи. Последние четко просчитывают воздействие той или иной акции на поведение – хоть это звучит очень обездушено – электората. Перед выборами в Украине нет людей – есть только электорат, которым можно манипулировать.

Сейчас в Украине выборами занимаются высокие профессионалы и специалисты, в том числе психологи

Посмотрите хотя бы на последние сообщения о разоблачении массовых сетей, создаваемых кандидатами от власти, для скупки голосов и подкупа избирателей (эта технология в бизнесе известна как сетевой маркетинг), на объявления о том, где будут выплачивать по тысяче гривен тем, кто проголосует за кандидата от власти... Все это вместе идет в русле массированного воздействия на поведение электората. Уже ясно, что в Украине ведется беспрецедентно грязная избирательная кампания по выборам президента Украины, далекая от идеалов правового и демократического государства. Ну, а насколько воздействия грязных избирательных технологий на электорат окажутся эффективными – покажут результаты выборов.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины