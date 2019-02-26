Герасимов: документы о контрабанде запчастей к военной техники из РФ должны передать в правоохранительные органы

По словам депутата, доказательства должны быть переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и военную прокуратуры.

Лидер парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов считает, что все документы, касающиеся якобы контрабанды запчастей к военной технике из России, должны быть переданы в правоохранительные органы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на обвинения руководства фракций "Батькивщина" и "Самопомич" относительно журналистских расследований о якобы торговле запчастями контрабандным путем из РФ.

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«Считаем, что все доказательства должны быть переданы в НАБУ, ГБР и военную прокуратуру», - сказал он.

Также Герасимов отметил, что сегодня «Путина больше всего мозолит то», что при президентстве Петра Порошенко восстанавливается мощь украинской армии.

Кроме того, депутат раз обвинил лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко в том, что армия разграблялась во время, когда она была премьер-министром Украины, и снова вспомнил о якобы попытках «Батькивщины» скупить голоса избирателей на президентских выборах.

Справка УНИАН. 25 февраля журналист Денис Бигус обнародовал данные расследования, согласно которым лица из окружения президента якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной технике.

Журналист утверждает, что якобы сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению средств в ОПК.

По информации журналиста, якобы Игорь Гладковский вместе с другими лицами по контрабандным схемам поставляли в Украину из РФ запчасти к военной технике. Журналисты утверждают, что украинские предприятия ОПК в несколько раз переплачивали за запчасти.