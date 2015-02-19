17 добровольческих батальонов создали собственный штаб – Семенченко

Об этом в Facebook сообщил комбат батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко.

«Вы (Петр Порошенко-ред.) говорите, что в час войны надо объединиться и быть всем вместе. Мы это сделали - добровольцы создали объединенный штаб в который вошли представители 17 батальонов. Для координации действий, помощи друг другу и в том числе и Вам», - пишет Семенченко.

Он считает, что определенный круг людей пытается удержать влияние на президента Петра Порошенко и дает ему ложные данные о количестве жертв и эффективности руководства.

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«Есть особый род фейков - специально для Президента. Производством и распространением занимается узкая группа людей, которая пытается сохранить свое влияние на Президента, несмотря на все свои промахи, просчеты и преступления», - пишет Семенченко.

Напомним, ранее о создании "параллельного Генштаба" из представителей добровольческих батальонов заявлял лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.