Гладковский и «Укроборонпром» готовы судиться с журналистами «Наших грошей» – Ирина Луценко

Накануне журналисты проекта "Наші гроші" опубликовали расследование о причастности людей из окружения президента к хищению средств оборонного сектора.

Государственный концерн «Укроборонпром» и Игорь Гладковский планируют подать в суд на журналиста, который вел расследование якобы контрабанды запчастей к военной технике из Российской Федерации.

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Об этом журналистам заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее информации, это расследование велось журналистом еще в 2015 году, но до сих пор никакие материалы не были переданы в правоохранительные органы.

Луценко отметила, что точно она об этом скандале не знает, но, по ее информации, до сих пор ни одного представления не было, ни по одному фигуранту не велось расследование. «Насколько я знаю, «Укроборонпром» будет подавать в суд на этого журналиста, лично Гладковский также будет подавать в суд - или чтобы он опроверг (речь идет о журналисте - УНИАН), или предоставил неопровержимые факты», - сказала Луценко.

По ее словам, довольно странно выглядит ситуация, когда как только зашла речь о хищениях в армии в предыдущие годы, сразу возникло какое-то журналистское расследование, чтобы переключить внимание на действия нынешней власти.

Накануне, проект "Наші гроші з Денисом Бігусом" опубликовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы.

Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».