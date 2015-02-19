СНБО принял решение о перегруппировке подразделений армии по новой линии соприкосновения



Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Рассмотрены комплексные меры по усилению безопасности нашего государства, что касается задач и Генерального штаба и Министерства обороны относительно перегруппировок наших Вооруженных сил, наших военных формирований, учитывая фактически новую линию соприкосновения, которая сегодня существует и усиления активной обороны, учитывая также те провокации, которые были и, к огромному сожалению, можно прогнозировать, в частности не только не прекращение огня, но и усиление террористической угрозы", - подчеркнул Турчинов.

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Секретарь СНБО напомнил, что всегда, когда наблюдалось уменьшение военных действий с украинской стороны, одновременно всегда росла террористическая активность российско-террористических группировок.

"Именно поэтому отработано детально решение, которое касается комлексных мер именно в вопросах антитеррористической деятельности", - отметил он.

По его словам, Кабинет Министров Украины и Служба безопасности Украины должны отработать новое положение о единой государственной системе предупреждения, реагирования, пресечения террористических актов и минимизации их последствий.

"Фактически эта система предусматривает три уровня угрозы. Это синий - повышенный, оранжевый - высокий, красный - критический. Критерии их идентификации, их оценки, а также мер, которые будут приниматься автоматически всеми субъектами исполнительной власти, субъектами территориальной обороны и гражданской защиты", - рассказал Турчинов.