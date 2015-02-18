Все подразделения, которые вышли из Дебальцево, уйдут на ротацию – Порошенко

Об этом в Артемовске заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военными, которых было перегруппировано из Дебальцево, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

"Я горд и счастлив тем, что являюсь верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Вы держали удар до конца, не сдавая своих позиций в Дебальцево. Мы защищаем свою землю, и я каждому из вас спасибо за мужество, спасибо за героизм", - заявил президент.

Говоря о выполнении Минских договоренностей и ситуации последних дней в Дебальцево, Порошенко отметил: "Весь мир увидел, как Россия не выполняет свои обязательства".

Читайте такжеБоевики расстреляли колонну военных, которые выходили из Дебальцево - Семенченко

Командир 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады Герой Украины Сергей Шаптала подчеркнул, что солдаты пытались держать позиции до последнего. "Скажу за свою бригаду, за каждого своего военного - свои задачи они выполнили в полном объеме. Никто из бойцов не отошел, не оставил свои позиции. Считаю, что это героизм каждого солдата", - сказал командир, заметив, что военнослужащие стали перегруппировываться только после утверждения ухода Генеральным штабом.

Комбриг также подчеркнул, что военнослужащие готовы и впредь защищать территориальную целостность и суверенитет государства. "Еще такого никогда не было, чтобы украинские воины на своих позициях отошли или сдали оружие. Про такое даже не было речи. Мы готовы и дальше защищать украинскую землю на все сто процентов", - сказал полковник.