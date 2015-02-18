Лидеры Украины, Франции, Германии и РФ проведут телефонные переговоры - СМИ
14:05, 18 февраля 2015Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин проведут в среду вечером телефонную беседу.
REUTERS
Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль, сообщает ТАСС.
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