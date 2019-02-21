В Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы - Чубаров

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, Украина совместно с международными партнерами еще ищет механизмы по деоккупации Крыма.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о возможном размещения Россией в оккупированном Крыму ядерных боеприпасов, которые могут быть применены ракетами и стратегической авиацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«То, что в Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, которые могут быть донесены к месту использования соответствующими ракетами и самолетами, уже ни для кого не секрет», - заявил он.

Кроме того, Чубаров заметил, что Украина вместе с международными партнерами еще ищет механизмы и четкий план по деоккупации Крыма, чтобы заставить Россию вернуться в рамки международного права.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины президент Украины Петр Порошенко заявил, что нельзя исключать возможного развертывания ядерного оружия в оккупированном Крыму.

«Инфраструктура уже развита, и Россия использовала последние пять лет для ее восстановления и модернизации», - заявил он.

Кроме того, президент убежден, что Россия превращает в военную базу любую территорию, которую она захватывает или берет под свой контроль.