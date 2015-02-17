СБ ООН призвал все стороны на Донбассе полностью имплементировать Минские договоренности от 12 февраля - резолюция
Совет безопасности Организации Объединенных Наций призвала все стороны на востоке Украины полностью имплементировать пакет мер Минских договоренностей от 12 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, резолюция была поддержана консенсусом.
В частности, в резолюции приветствуется декларация лидеров Украины, Германии, Франции и России, объявленная 12 февраля в Минске по итогам их переговоров.
В резолюции члены Совбеза ”призывают все стороны полностью имплементировать ”пакет мер”, в том числе по всеобъемлющему установлению режима прекращения огня”.
Совбез ООН призывает все стороны на Донбассе соблюсти прекращение огня при любых обстоятельствах.
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Также в резолюции выражается призыв привлечь к ответственности всех виновных в сбивании самолета малайзийских авиалиний MH17.
Кроме того, в резолюции члены Совбеза выразили серьезную обеспокоенность трагическими событиями и насилием на востоке Украины.
Совбез ООН подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
В ООН убеждены, что ситуация на востоке Украины может быть решена только мирными средствами.