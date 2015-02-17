СБ ООН призвал все стороны на Донбассе полностью имплементировать Минские договоренности от 12 февраля - резолюция

22:45, 17 февраля 2015
Политика
12649 0

Совет безопасности Организации Объединенных Наций призвала все стороны на востоке Украины полностью имплементировать пакет мер Минских договоренностей от 12 февраля.

ukrmap.su

Как передает корреспондент УНИАН, резолюция была поддержана консенсусом.

В частности, в резолюции приветствуется декларация лидеров Украины, Германии, Франции и России, объявленная 12 февраля в Минске по итогам их переговоров.

В резолюции члены Совбеза ”призывают все стороны полностью имплементировать ”пакет мер”, в том числе по всеобъемлющему установлению режима прекращения огня”.

Совбез ООН призывает все стороны на Донбассе соблюсти прекращение огня при любых обстоятельствах.

Читайте такжеСовет безопасности ООН принял резолюцию по ситуации в Украине

Также в резолюции выражается призыв привлечь к ответственности всех виновных в сбивании самолета малайзийских авиалиний MH17. 

Кроме того, в резолюции члены Совбеза выразили серьезную обеспокоенность трагическими событиями и насилием на востоке Украины.

Совбез ООН подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

В ООН убеждены, что ситуация на востоке Украины может быть решена только мирными средствами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter