Садовый встретился с Туском во Львове

Дональд Туск оставил запись в книге почетных гостей Львова, а также прогулялся по городу в сопровождении Садового.

Глава Европейского Совета Дональд Туск провел встречу с кандидатом в президенты Украины Андреем Садовым во время своего визита во Львов.

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"Господин Туск является нашим самым большим другом и союзником в ЕС. Я поблагодарил его за поддержку, а также рассказал о ходе избирательной гонки в Украине. В то же время получил приглашение посетить Брюссель. Сегодня конъюнктура в Европе складывается не в пользу Украины. Все большую силу набирают европейские партии и политики, которые смотрят в сторону Москвы. Поэтому мы должны ценить всех, кто твердо стоит на позициях поддержки Украины", – приводит слова Садового «Канал 24»

Дональд Туск оставил запись в книге почетных гостей Львова, а также прогулялся по городу в сопровождении Садового.

Напомним, сегодня Дональд Туск также выступил в украинском парламенте, призвав украинских политиков во время президентской избирательной кампании "не причинить друг другу чрезмерного вреда".