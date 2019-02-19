В Черное море вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО

Данный поход был запланирован давно.

Плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, вошли в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gunes.

Плавбаза ВМС Германии "Верра" является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

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По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм. В частности, Столтенберг отметил, что возведение Москвой моста над Керченским проливом не соответствует нормам права, так как контроль России над Крымом был установлен незаконным путем.

До этого Столтенберг заявил, что альянс помогает Украине с модернизацией Вооруженных сил Украины и в борьбе с коррупцией для того, чтобы Украина могла стать полноправным членом НАТО.