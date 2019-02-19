Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Торжественная церемония подписания состоялась в ходе специального заседания Верховной Рады Украины в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал в Верховной Раде закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

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Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония подписания состоялась в ходе специального заседания Верховной Рады Украины в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины сегодня в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.