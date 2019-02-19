Все причастные к аннексии Крыма и оккупации части Донбасса должны быть наказаны - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что наказание «станет предостережением для любого наделенного властью маньяка».

Все причастные к аннексии Крыма и оккупации части территории на востоке Украины должны быть наказаны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил на заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Он подчеркнул, что Россия аннексировала часть украинской территории - Крым и город Севастополь, а российские войска вторглись в Украину и захватили отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Парубий убежден, что «все те, кто стоит за этими преступлениями, должны неизбежно понести справедливое наказание, которое станет предостережением для любого наделенного властью маньяка».

Также, по словам Парубия, украинцы остановили врага сначала на Майдане, а затем на востоке Украины.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украины международным сообществом.