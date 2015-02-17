Видео с суда над Ефремовым: руки у тебя в крови
15:48, 17 февраля 2015Политика
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Во время вчерашнего суда над бывшим депутатом Александром Ефремовым мужчина, назвавшийся луганчанином, возмущенно кричал подсудимому, что у него руки в крови.
На Ефремова накричали посетители суда / Фото УНИАН
Соответствующая запись обнародована на видеохостинге Youtube.
Читайте такжеПечерский райсуд арестовал Ефремова с возможностью выхода под залог в 3,6 млн грн"Посмотри на свои руки, они у тебя в крови. Слышь, Ефремов, я луганчанин. Я со своими тремя детьми тут не знаю, что мне делать. Руки посмотри, с...", - кричал мужчина, когда конвой выводил Ефремова из зала суда.
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