Руководство США из-за агрессии РФ в Керченском проливе отменило все встречи с представителями России – Порошенко

Встречи не возобновятся, пока не будут освобождены взятые в плен украинские военные моряки, заверил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с представителями России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи в Киеве с представителями общественности и деятелями культуры - инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по содействию в освобождении украинских моряков из российского плена.

По словам Порошенко, несколько дней назад в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами.

«Пока (захваченных украинских моряков - УНИАН) не отпустят, встреч не будет», - подчеркнул президент Украины.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.