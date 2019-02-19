Вакарчук об участии в выборах президента Украины: я никому ничего не обещал
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что никогда не заявлял о том, что будет участвовать в выборах президента Украины.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". "Я же никогда не заявлял, что я собираюсь идти на президентские выборы", - подчеркнул Вакарчук.
Читайте такжеВакарчук назвал отстранение Супрун абсурдным
На замечание журналиста о том, что лидер ОЭ никогда и не говорил, что не идет на выборы, он ответил: "Да, но вы от меня хотите услышать ответ так, будто я собирался (улыбается). А я вам рассказываю, что власть меня не интересовала, я рассматривал разные возможности. Когда я сделал свой выбор, я его сделал".
Далее журналист УП сказал: "Есть два вида популизма. Один – когда ты обещаешь что-то нереальное: снизить цену на газ в четыре раза. А другой – когда ты обещаешь что-то реальное, реальные изменения, но по дороге передумал. "Ай, нет, не пойду"...
"Я никому ничего не обещал", - твердо ответил Вакарчук.
Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.