Трусливо промолчал: мужа Скабеевой поставили в ступор вопросом о "чести" его жены (видео)

У мужчины спросили, будет ли он защищать «оскорбленную» в ПАСЕ «честь» своей жены и пропагандистки Ольги Скабеевой.

Российский пропагандист Евгений Попов трусливо молчал на вопрос о том, планирует ли он защищать "честь" жены, пропагандистки Ольги Скабеевой.

Об этом сообщает телеканал "Прямой".

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На полях Мюнхенской конференции по безопасности журналисты Питер Залмаев и Тарас Березовец спросили у Попова будет ли он защищать «оскорбленную» в ПАСЕ «честь» своей жены и пропагандистки Ольги Скабеевой, которую толкнули и чей рот назвали "сливным бачком".

В ответ российский пропагандист трусливо промолчал.

"Молчание — золото. Мне кажется, что молчание господина Попова стоит миллионы, не знаю рублей или долларов, однако, не говоря ни слова — он сказал все", - резюмировал Березовец.

Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы российская пропагандистка Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов. Она агрессивно пыталась вмешиваться в общение первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко с украинскими журналистами. Нардеп Борислав Береза физически "прикрывал" Геращенко и заблокировал доступ к ней пропагандистам.