Из Казахстана выдворили двух украинских правозащитников

Людмиле Волошиной и Валерию Явтушенко уже ничего не угрожает, они возвращаются в Украину.

Суд Казахстана ночью принял решение о выдворении двух украинских правозащитников Людмилы Волошиной и Валерия Явтушенко, которые находились там в составе Международной мониторинговой миссии от Итальянской федерации по правам человека.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила правозащитница и волонтер Наталья Панченко, которая координирует в Казахстане работу украинских правозащитников от Итальянской федерации по правам человека.

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Она рассказала, что в 7:00 по Астане (в три часа ночи по Киеву) Волошина связалась с ней и сказала, что уже находится вместе с Явтушенко в самолете, который направляется в Киев. В Международный аэропорт "Борисполь" самолет прибывает после полудня.

По словам правозащитницы, решение об их депортации из Казахстана принимал суд.

"Их суд состоялся ночью без допуска консула и адвокатов. Им предоставили адвокатов насильно. Людмила просила отказаться от того адвоката, но суд ее не послушал. Своих адвокатов допустить так и не разрешили. Поэтому адвокаты и консул стояли у здания миграционной службы, но их так никто и не пропустил", - сказала Панченко.

Она отметила, что суд очень быстро вынес решение, а в судебном постановлении на одной странице указан перечень документов, с которыми приехала Волошина, а на другой странице указано, что она приехала без документов.

"Поэтому ее выдворили. Там видно, что все делалось в спешке. Суд вынес решение, что якобы они заехали с частным визитом, а по факту - находились с миссией. Но это неправда. У нас есть миграционная карта, которая заполняется при въезде . И там написано, что она приехала с мониторинговой миссией", - отметила Панченко.

"Приговоры уже были готовы, я так понимаю, потому что они были идентичны у Людмилы и Валерия", - добавила правозащитница.

Она заверила, что выдворенным украинским правозащитникам уже ничего не угрожает. По ее словам, что к этому делу также привлекалось посольство Италии, поскольку мониторинговая миссия - от итальянской организации. В свою очередь, итальянским дипломатам в Казахстане сообщили, что никакой информации не предоставят, потому что задержанные правозащитники не являются итальянскими гражданами.

"Из того, что мне известно, от посольства Украины пошла нота (в МИД Казахстана - УНИАН), и сегодня консул встречался с представителем миграционной службы", - добавила Панченко.

Также она отметила, что мониторинговая миссия в Казахстане работает с апреля прошлого года, и с тех пор в эту страну всегда ездят наблюдатели.

"Никогда проблем ни с кем не было. Сейчас проблемы были только потому, что эти двое наблюдателей были на суде Айгуль Агберды, где зафиксировали давление на судью. То есть, судья узнал, что на него давит власть. Они это зафиксировали на видео. И только потому, что они попали в такое резонансное дело, их начали преследовать, потому что Казахстану невыгодно, чтобы кто-то в мире узнал, что там таким образом проиодят суды», -подчеркнула Панченко.

После задержания украинских правозащитников возле них постоянно находились представители Комитета национальной безопасности Казахстана, которые "давали указания работникам миграционной службы, как те должны действовать".