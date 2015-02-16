Для задержания Ефремова СБУ и ГПУ провели "интересную спецоперацию" - Шокин

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, передает ТСН.

По его словам, место нахождения было установлено СБУшниками, которые вместе со следователями Генпрокуратуры провели "интересную спецоперацию" по задержанию бывшего высокопоставленного чиновника.

"Это было в Киеве. СБУ определила место его пребывания", - заявил он.

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При этом Шокин добавил, что дело Ефремова будут рассматривать сегодня в Печерском суде. Генеральный прокурор не исключил, что Ефремову суд может назначить залог, согласно нормам украинского законодательства. "Мы (Генпрокуратура - Ред.) будем настаивать на аресте", - добавил Виктор Шокин.