В МИДе Франции рассказали о требованиях РФ на переговорах в Минске

Об этом дипломат, который участвовал в минских переговорах вместе с президентом Франсуа Олландом, рассказал в эфире телеканала iTele, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеЕС введет в действие санкции против РФ, несмотря на соглашение в Минске - СМИ

"Диалог с Россией был довольно жесткий", - подчеркнул министр.

Впоследствии он вынес эту фразу в качестве резюме переговоров, написав в "Твиттере" на французском: "С самого начала нашим отношение было таким: диалог и жесткость".

"Были две ключевые проблемы на переговорах - общий контроль за украинско-российской границей и особый статус Донбасса", - заявил он.

В частности, он рассказал, что именно было камнем преткновения во втором вопросе. "Слова (формулировки) были особенно важны. Когда ты слушаешь украинцев, они настаивают, что должен быть только термин "децентрализация" (Донбасса)... Берет слово Россия - и настаивает, что должна быть автономия", - пересказал Лоран Фабиус подробности диалога.

"И Украина, и Россия настаивали, что это - исторически, культурно - соответственно украинский или российский регион", -добавил дипломат.

Как известно, в итоге, при поддержке европейских участников переговоров, в согласованном тексте не оказалось упоминаний о федерализации или же об автономии территорий, не подконтрольных Украине.

Лоран Фабиус также подчеркнул, что ждет отвода тяжелого вооружения обеими сторонами. "Отвод вооружений - это одно из ключевых достижений Минска", - пояснил он.