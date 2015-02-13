Климкин: Порошенко, Меркель и Олланд несколько раз хотели прекратить переговоры с Путиным

Об этом сегодня во время выступления в Верховной Раде сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Еспресо.TV.

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По его словам, переговоры проходили очень сложно. "Несколько раз во время 17-часовых переговоров было желание и у нас, и у наших коллег из Германии и Франции прекратить переговоры, но мы вышли на договоренности, которые все видели", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске прошли переговоры "нормандской четверки" - лидеров Украины, Франции, Германии, России. Работа над договоренностями по Донбассу длилась около 17 часов. Стороны договорились о прекращении огня на Донбассе, отводе тяжелых вооружений и обмене заложниками.