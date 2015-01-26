Есть вещи, которые мы терпеть не можем - МИД Франции о России

«Мы чрезвычайно разочарованы», - заявил министр на встрече с журналистами, передает Новая газета.

Фабиус подчеркнул, что соглашения не соблюдаются. «В среду вечером мы с коллегами из Германии, Украины и России договорились об отводе тяжелого вооружения на линии, указанные в Минских соглашениях, а в четверг утром произошел штурм Донецкого аэропорта и погибли десятки человек <…> в эти выходные вы видели, что происходило в Мариуполе».

В отношении России Фабиус пообещал продолжить прежнюю политику «жесткости и диалога». «Ни в коем случае это не означает, что нужно воевать с Россией, но есть вещи, которые мы терпеть не можем», — заявил глава МИД.

Читайте такжеШтайнмайер призвал РФ "сделать все необходимое", чтобы ситуация на Донбассе не вышла полностью из-под контроляТакже Фабиус еще раз призвал стороны уважать Минские соглашения. «Мы хотим, чтобы сохранялись хорошие отношения Украины как с Европой, так и с Россией. Но мы сейчас очень далеки от этого», — признал министр.

По словам Фабиуса, президент Олланд, в ближайшее время должен позвонить Путину и еще раз выразить свою обеспокоенность. «Франция продолжит прилагать все возможные усилия для того, чтобы добиться деэскалации конфликта», — в очередной раз подчеркнул министр иностранных дел.