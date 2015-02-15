Президент выступает с заявлением в генштабе. Событие окончено
00:01, 15 февраля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сделает заявление в Генеральном штабе.
Порошенко выступит с заявлением / Фото УНИАН
Об этом сообщил глава пресс-службы президента Святослав Цеголко в Facebook.
"В 23.30 президент сделает заявление в Генеральном штабе. Ее будут транслировать в прямом эфире. С полночи в пресс-центре администрации президента Валерий Чалый, Павел Климкин и Валентин Наливайченко комментировать ситуацию", - написал Цеголко.
Трансляция окончена.
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