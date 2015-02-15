Президент выступает с заявлением в генштабе. Событие окончено

Об этом сообщил глава пресс-службы президента Святослав Цеголко в Facebook.

"В 23.30 президент сделает заявление в Генеральном штабе. Ее будут транслировать в прямом эфире. С полночи в пресс-центре администрации президента Валерий Чалый, Павел Климкин и Валентин Наливайченко комментировать ситуацию", - написал Цеголко.

Трансляция окончена.