«Народный фронт» инициирует создание следственной комиссии ВР по коррупции в «Укрспирте» и МинАПК - заявление

Об этом говорится в заявлении политической силы.

"Сегодня в интервью одному из изданий Игорь Швайка, под руководством которого на посту министра АПК в «Укрспирте» расцветали масштабная коррупция и теневые схемы, чувствуя неизбежность наказания за колоссальные хищения в системе предприятия, сделал клеветнические информационные вбросы с целью спровоцировать общественный резонанс и выставить расследование относительно его коррупционных деяний как «преследования» за "разоблачения", - сказано в заявлении.

Фракция «Народный фронт» категорически заявляет, что все эти заявления не соответствуют действительности, а единственным мотивом Швайки является "сохранить за собой и его компаньонами старые схемы, на которых они паразитировали весь период так называемой работы в министерстве АПК".

"Меньше чем за год пребывания на руководящей должности, «Укрспирт» фактически был превращен в подпольный водочный синдикат, в котором до сегодняшнего дня закреплены интересы экс-министра", - утверждается в заявлении.

По мнению политиков, интервью экс-министра Швайки вызвано "коррупционными мотивами", как реакция на выступление фракции «Народного фронта» в Верховной Раде с законодательной инициативой приватизировать «Укрспирт» на открытом аукционе.

"Соратники экс-министра в парламенте тогда заблокировали трибуну, защищая существующие коррупционные схемы", - сказано в заявлении.

Читайте такжеСпиртзаводы Украины снова собрались бастовать"Мы хотим также напомнить, что во время руководства Швайки Генеральная прокуратура обвинила директора «Укрспирта» Михаила Лабутина в растрате 170 миллионов гривен государственного предприятия и в уклонении от уплаты налогов. Сам министр бросился проводить пресс-конференцию, отбеливая гендиректора «Укрспирта» и оставив его на должности.

Народные депутаты «Народного фронта» с трибуны Верховной Рады неоднократно заявляли, что из 89-ти предприятий «Укрспирта» сегодня работают только 18-ть, а в тени находятся от 2,5 до 3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПравительство создало рабочую группу для проверки «Укрспирта»Депутаты «Народного фронта» заявили, что будут инициировать проверку "клеветнических заявлений и коррупции" в "Укрспирте" и МинАПК Генеральной прокуратурой, а также в рамках работы специальной следственной комиссии Верховной Рады, создание которой инициирует фракция «Народного фронта» с участием представителей всех других фракций.