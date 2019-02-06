В Кремле пообещали объяснить, на каком основании Янукович живет в России

По словам прес-секретаря российского президента, к экс-президенту Украины нет никаких претензий со стороны российского государства.

В Кремле заявили, что уточнят, на каком основании бывший президент Украины Виктор Янукович, осужденный за государственную измену, находится на территории России, хотя претензий к нему нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, на каком правовом основании Янукович находится на территории России и если к нему претензии со стороны российской стороны.

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«К нему нет никаких претензий со стороны российского государства», - сказал Песков.

На уточняющий вопрос УНИАН, на каком основании Янукович находится на территории РФ, поскольку граждане Украины могут прибывать без оформления дополнительных документов не более 90 суток, Песков отметил: «Я не думаю, что на него это распространяется».

«Он (Янукович) однозначно бывший президент Украины. Мне нужно уточнить (его юридический статус – УНИАН). Вопрос интересный. Я уточню и сообщу вам», - добавил он.

Сегодня Янукович намерен в 13.00 по Киеву дать пресс-конференцию в Москве.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Суд постановил признать его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты экс-президента заявили о намерении обжаловать соответствующее решение суда.