В США прокомментировали решение о закреплении в Конституции курса Украины на Евросоюз и НАТО

Американские дипломаты надеются однажды приветствовать присоединение Украины к Альянсу.

США продолжат поддерживать стремление Украины вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в "Твиттере". "Поздравление народу Украины с сегодняшним голосованием в Верховной Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - подчеркнули американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.