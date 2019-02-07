Порошенко: Северная Македония "разрушила планы РФ" по блокированию курса на вступление в НАТО

По словам президента, путь Северной Македонии в НАТО был очень трудным, но страна продемонстрировала единство.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пыталась сорвать вступление Северной Македонии в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания Верховной Рады перед голосованием за закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно курса на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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По словам президента, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО, и эта балканская страна скоро станет 30-м членом Альянса.

«Путь Северной Македонии был очень тяжелым, но страна продемонстрировала единство, разрушила планы России, которая пыталась остановить это чрезвычайно важное движение к укреплению безопасности в Европе, и двери НАТО стали открытыми для 30-й страны», - заявил он.

Как сказал Порошенко, в тот же день Еврокомиссия приняла решение о членстве Северной Македонии в Евросоюзе. «Это еще одна демонстрация того, как взаимосвязаны эти процессы - НАТО и ЕС», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО в будущем. Парламенты всех стран НАТО должны ратифицировать этот протокол. Представители Северной Македонии отныне будут принимать участие во встречах НАТО и Североатлантического совета в качестве приглашенной страны.

Ранее Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение о новом названии Македонии - Республика Северная Македония, которое поставило точку в 27-летнем споре, блокировавшем намерение Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

6 февраля министр иностранных дел Никола Димитров заявил, что новое название страны окончательно будет утверждено в ближайшее время, как только изменения в Конституцию вступят в силу.

8 января глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина может вступить в Альянс после Македонии.