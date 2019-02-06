Приговор Януковичу является серьезным сигналом для Путина - Луценко

По словам Луценко, дела о госизмене Лавриновича и Ефремова находятся на завершающем этапе.

Приговор экс-президенту Виктору Януковичу является серьезным сигналом для президента РФ Владимира Путина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Осуждение Януковича за государственную измену является приговором не только для него, но и серьезным сигналом для Путина, который там (в приговоре - УНИАН) упоминается неоднократно. Также он является серьезным сигналом для всех остальных нынешних и будущих чиновников - что закон один для всех», - отметил Луценко.

По словам генпрокурора, в судах на завершающей стадии находятся дела председателя фракции Партии регионов в парламенте прошлого созыва Александра Ефремова (за государственную измену), бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, также за государственную измену; заочное судопроизводство продолжается в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности, экс-главы правления НАК «Надра Украины» при Азарове Эдуарда Ставицкого, бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего председателя НБУ Сергея Арбузова.

Кроме того, сказал Луценко, на финальной стадии находятся заочные досудебные следствия по делам экс-премьер-министра Николая Азарова.

Как добавил Луценко, в целом в отношении 41 чиновника времен Януковича продолжается заочное досудебное или судебное следствие.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича рассчитываться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты экс-президента заявили о намерении обжаловать соответствующее решение суда.