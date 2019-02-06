Журналист УНИАН - Януковичу: вы случайно не в плену? (видео)

Янукович ответил, что он спокойно передвигается по территории России.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович разнервничался, когда на пресс-конференции в России ему задал вопрос украинский журналист, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк.

"Как вы себя чувствуете? Чем занимаетесь сейчас и в последнее время?.. Все, что вы сказали про войну, про вторжение в Крым, на Донбасс, про церковь - это то, что говорит Владимир Путин. И вот на основании этого вопрос - вы тут случайно не в плену? Вы на каком основании вы здесь находитесь, в РФ?" – спросил Цимбалюк беглого Януковича.

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После этого в помещении начался шум, российские журналисты стали возмущаться, что журналист УНИАН задал слишком много вопросов.

"... Я привык к любым вопросам и всегда готов ответить всем желающим… Мы с вами давно друг друга знаем, знакомы. Мне тоже приятно вас видеть. Пословица такая, знаете, как прокурор говорил? Да? Рад вас видеть без петли на шее", – заявил Янукович.

Янукович ответил, что он спокойно передвигается по территории России, у него нет никаких проблем.

"Я не нахожусь в розыске Интерпола. Могу выезжать в любую страну", – подчеркнул беглый экс-президент.