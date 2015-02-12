Для успеха в проведении реформ Украине нужен только мир - президент

Для успеха в проведении реформ Украине нужен только мир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Он напомнил о новой программе сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

По словам Порошенко, это чрезвычайно важная финансовая поддержка для проведения реформ в Украине.

Читайте такжеНужно поддерживать давление на Россию и террористов для выполнения Минских соглашений - Порошенко

«И сейчас для успешности проведения реформ в Украине нам нужно одно — мир», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 февраля утвердил меморандум сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд дол.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, общий пакет финансовой помощи, которая будет предоставлена Украине в ближайшие 4 года, будет составлять около 40 млрд дол., включая 17,5 млрд дол. по новой программе кредитования экономики со стороны Международного валютного фонда.