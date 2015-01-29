Совет ЕС призвал Киев достичь конкретных результатов в проведении реформ



Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах Совета ЕС, принятых сегодня в Брюсселе по итогам чрезвычайного заседания по рассмотрению ситуации в Украине.

„Совет вновь повторяет свой призыв к правительству Украины ускорить реализацию политических и экономических реформ. Он настоятельно призывает Украину достичь конкретных результатов в ключевых сферах реформирования, которые ожидают граждане, относительно демократической и модернизированной Украины, которая уважает права национальных меньшинств”, - говорится в выводах.

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Совет ЕС убежден, что эти реформы стабилизируют экономическую, финансовую и политическую ситуацию и закрепят поддержку международного сообщества, в том числе „путем установления благоприятного инвестиционного климата, в частности, в связи с возможной международной конференцией в поддержку Украины”.

Совет ЕС приветствовал некоторые шаги по реформированию, в том числе принятие законодательства о налоговой децентрализации.

„Совет напоминает, что активизация процесса реформ, в том числе надлежащей подготовки к будущей реализации раздела IV Соглашения об ассоциации (о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС), будет иметь решающее значение с точки зрения политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС. Совет приветствует предложение Еврокомиссии о выделении Украине макрофинансовой помощи и надеется на скорейшее принятие соответствующего решения”, - сказано в выводах.