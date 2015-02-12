Суд арестовал лидера "батальонного братства" Фурсу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба прокуратуры Киева.

Как напомнили в надзорном ведомстве, Фурса вместе с другими сообщниками был задержан 3 февраля за хулиганские действия во время проведения митинга у здания Администрации президента. Во время задержания лидер братства и его сообщники оказали сопротивление работникам милиции, говорится в сообщении.

Сейчас Фурсе сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Досудебное расследование, которое находится на контроле прокуратуры Печерского района Киева, продолжается. Сейчас следствием устанавливаются другие лица, причастные к этим хулиганским действиям, а также возможные заказчики этого преступления, подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала офицера Генштаба и боевика "ДНР", которые организовали протест под АПКак сообщалось, во время митинга возле АП 3 февраля Фурса заявил, что в возглавляемую им организацию входят представители около 40 батальонов, которые требуют ввести военное положение и сменить руководство силового блока страны. Митингующие попытались пройти в здание Администрации президента.

Особенно подробно «штурм» Администрации президента освещали российские СМИ.

В то же время, по информации корреспондента УНИАН, 3 февраля около 18.00 возле АП находились не более 40 представителей “батальонного братства”.

На следующий день народные депутаты - командиры батальонов заявили, что не имеют никакого отношения к "Всеукраинскому батальонному братству".

Позже глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о задержании офицера Генерального штаба Вооруженных сил и террориста “Донецкой народной республики”, которые 3 февраля под зданием Администрации президента организовали акцию протеста так называемых представителей добровольческих батальонов.

«Нами задержаны и арестованы организаторов вчерашних попыток провокаций в центре Киева, которые происходили возле Администрации президента»,- сказал Наливайченко.

В мае 2014 года журналисты программы "Гроші" сообщали, что Вячеслав Фурса возглавлял штаб "Правого Сектора" на Киевщине, чего не подтвердили, и не опровергли руководители организации.

Жители Вышгорода обвиняли Фурсу в "крышевании" коррупционеров и криминальной деятельности в 90-е.

В ноябре 2014 года им была создана организация "Всеукраинское батальйонне братство".