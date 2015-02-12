Порошенко в Минске выторговал хорошие договоренности, но РФ может их не выполнить - польский аналитик

Президент Украины Петр Порошенко во время переговоров в Минске выторговал хорошие для украинцев договоренности, но главный вопрос – будет ли Российская Федерация их выполнять.

Такое мнение в комментарии УНИАН в Польше выразил директор Польского института международных дел PISM Марчин Заборовский.

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"Украина выторговала хорошие пункты (соглашения), вопрос теперь будут ли они соблюдаться российской стороной. Я сомневаюсь", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что Порошенко не согласился на федерализацию Украины, чего добивалась Россия, не гарантировал, а только обещал рассмотреть возможность возобновления финансирования оккупированных регионов Донбасса, а также договорился о восстановлении контроля над частью границы с Россией.

Кроме того, по его словам, Порошенко согласился на децентрализацию власти, которую Украина и без требований России планировала провести.

Аналитик заметил, что эти договоренности могут успокоить ситуацию "на несколько недель", отметив, что предыдущий опыт выполнения Россией первых Минских договоренностей с сентября 2014 года вынуждает оставаться скептиком.

Заборовский сказал, что всего несколько дней назад представители российской власти на конференции в Мюнхене заявляли о том, что Россия не поддерживает сепаратистов, что является "очевидной ложью".

В то же время он подчеркнул, что выполнение достигнутых после ночных переговоров в Минске договоренностей было бы позитивом для Украины.

"Если бы этот документ был полностью реализован, это неплохая договоренность", - сказал собеседник агентства.

В то же время эксперт допустил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд пообещали президенту России Владимиру Путину в обмен на подписание новых Минских договоренностей заблокировать новые санкции против РФ и поставки оружия Украине.

"Думаю, что одной из неофициальных договоренностей, достигнутых между канцлером Германии, Олландом и Путиным для подписания этого документа было то, что новых санкций не будет", - сказал он.

Кроме того, считает эксперт, лидеры Франции и Германии пообещали российскому президенту, что "будут блокировать" поставки оружия для Украины.

"Это негативный аспект этой договоренности, что не будет дальнейших санкций и поставок оружия для Украины, по меньшей мере, с европейской стороны. А российская сторона может дальше ставить украинскую сторону перед совершенными фактами", - заметил собеседник агентства.

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Аналитик также выразил мнение, что Россия может пробовать добиться отмены введенных против нее летом 2014 года экономических санкций.

"Если к тому времени (до июля 2015 года, когда ЕС будет принимать решение о продлении экономических санкций против РФ - УНИАН) будет более-менее соблюдаться перемирие, будет какой-то прогресс, то не будет согласия среди 28 государств на продление санкций. Думаю, что также это хотел достичь Путин", - прибавил Заборовский.