"Настоящих специалистов" из ликвидированных подразделений МВД переведут в другие – Аваков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом он заявил, комментируя принятие Верховной Радой закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования органов внутренних дел».

«Ликвидированы УБОП, транспортная милиция, ветеринарная милиция, куча ненужных надстроек», - подчеркнул Аваков.

В то же время, по его словам, «настоящим оперативникам и спецам, которые реально борются с бандитизмом - переживать не за что - они будут востребованы и переведены в состав уголовного розыска. Настоящих специалистов будем беречь».

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Следующий шаг, как отметил Аваков, принятие еще двух законов - «Об органах внутренних дел» и «О национальной полиции».

«Движемся по стратегии реформ. Тянуть с внесением этих законов не будем, как и не остановим реальные изменения в структуре милиции, что начали уже сейчас - выводя на смену ГАИ новую патрульную службу, создавая наш украинский S. W. A. T. , меняя старые МРЭО», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, ВР приняла закон относительно реформирования органов внутренних дел.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе заявила, что предполагается также ликвидация специальных спецподразделений и создание на их основе универсального спецназа.