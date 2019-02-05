Порошенко прокомментировал "план Сайдика" по Донбассу

Президент подчеркнул, что имплементация Минских договоренностей предусматривает обеспечение восстановления украинского суверенитета и украинской власти на территории оккупированного Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал план относительно Донбасса, предложенный специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартином Сайдиком, заявив, что Минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях.

Об этом глава государства сообщил во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства. Я хочу подчеркнуть, что план (урегулирования ситуации на Донбассе - УНИАН) изложен в Минских договоренностях, именно на Минских договоренностях основываются санкции против РФ и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе, в Азово-Черноморском бассейне», - заявил он, комментируя предложения представителя ОБСЕ.

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Президент отметил, что в Минских договоренностях четко указано о выводе всех иностранных войск, всего тяжелого вооружения и военной техники с территории Украины обратно в РФ, и под этим документом стоит подпись президента РФ Владимира Путина.

Порошенко подчеркнул, что имплементация Минских договоренностей предусматривает обеспечение восстановления украинского суверенитета и украинской власти на территории оккупированного Донбасса.

Президент отметил, что для того, чтобы обеспечить компонент безопасности он еще в 2015 году предложил использовать миротворческий контингент ООН.

«В 2018-2019 годах у нас уже есть поддержка США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры по крайней мере о неприменении права вето со стороны Китая. Кто против? Страна агрессор - Российская Федерация», - сказал он.

«Могут быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом наблюдателей ОБСЕ. Миротворцы должны творить мир и иметь мандат ответственности на всей оккупированной территории. Наличие миротворцев означает разоружения незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных войск, техники и обеспечения безопасности», - подчеркнул Порошенко, добавив, что «я думаю, что господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать, я ему это советую».

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Как сообщал УНИАН, 28 января Сайдик заявил о плане урегулирования ситуации на Донбассе по долевому участию ОБСЕ и ООН. Спецпредставитель ОБСЕ подчеркнул необходимость подписания нового документа лидерами государств «нормандского формата». По его словам, предусмотрено, что Украина и РФ должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Сайдик уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под совместным руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем. Кроме того, со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции по примеру уже существующего на Балканах.

Он сообщил о предложении создания переходной администрации ООН на Донбассе, которая, среди прочего, будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдение прав местного населения. Сюда также будет входить вопрос амнистии.

Также Сайдик заметил, что «Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска будут участвовать и будут услышаны в процессе (урегулирования)». «Мы предполагаем, что это должно быть так же даже после принятия комплексного договора», - добавил Сайдик.