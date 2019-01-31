"РФ не дает возможности": Волкер назвал "фундаментальную проблему" по миротворцам на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США заявил, что Россия мешает продвинуться в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, не соглашаясь на начало настоящей миротворческой миссии ООН и отрицая свою роль оккупанта.

Предложение специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика по урегулированию на Донбассе может рассматриваться в плане распределения обязанностей между ООН и ОБСЕ в случае согласования с РФ введения реальной миротворческой миссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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"Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия согласиться на международное миротворческое присутствие, чтобы заменить российские силы, и создать настоящий мир и безопасность на Донбассе. Если Россия готова сделать это - это произойдет под эгидой ООН, и ООН получит возможность создать общие условия безопасности, которые позволят выполнить Минские соглашения", - заявил Волкер.

По его словам, предложение Сайдика - это полезная концепция. "Однако проблема теперь заключается в том, что мы не имеем согласования со стороны России относительно всей главной идеи - чтобы ввести миротворческую силу. Россия продолжает отрицать, что она оккупирует территорию. Она продолжает настаивать, что может быть только сила защиты наблюдателей ОБСЕ, а не реальная миротворческая сила ООН", - сказал Волкер.

Таким образом, он заявил, что Россия не дает возможности продвинуться в переговорах о введении миротворческой миссии. "И это фундаментальная проблема. Если мы будем иметь согласование относительно этого, все еще будут возникать идеи, которые предложил Мартин Сайдик, относительно распределения обязанностей между ОБСЕ и ООН", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, 28 января Сайдик заявил о плане урегулирования ситуации на Донбассе с совместным участием Организации Объединенных Наций. Спецпредставитель ОБСЕ заявил о необходимости подписания нового документа лидерами государств "нормандского формата". По его словам, предусмотрено, что Украина и РФ должны заключить договор, который затем должен быть одобрен парламентами.

Сайдик уточнил, что речь идет о взаимодействии ООН и ОБСЕ под совместным руководством во главе с одним лицом, так называемым специальным представителем. Кроме того, со стороны Европейского Союза планируется организовать агентство по восстановлению и реконструкции по примеру того, которое уже существует на Балканах.

Он сообщил о предложении создания переходной администрации ООН на Донбассе, которая, среди прочего, будет наблюдать за тем, чтобы не ограничивать, а гарантировать соблюдение прав местного населения. Сюда также будут входить вопросы амнистии.

Также Сайдик заметил, что "Минские соглашения четко оговаривают, что представители так называемых районов Донецка и Луганска будут участвовать и будут услышаны в процессе (урегулирования)". "Мы предполагаем, что это должно быть так даже после одобрения комплексного договора", - добавил Сайдик.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что представленный Сайдиком план является его личным видением, но о реальных вещах следует говорить после исчезновения "ЛНР" и "ДНР". По словам Климкина, предложения Сайдика принципиально нового плана не представляют, но имеют прогресс в контексте необходимости введения международного компонента на Донбассе.