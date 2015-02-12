Опубликовано видео драки Соболева и Ивченко в кулуарах Рады
В интернете опубликовано видео сегодняшней драки между нардепом из фракции "Батькивщина" Вадимом Ивченко и нардепом из фракции "Самопомич" Егором Соболевым.
Ивченко выступал на брифинге, а неподалеку стоял Соболев.
Когда Ивченко завершил брифинг, Соболев подошел к нему и ударил. Дальше началась серьезная драка, в результате которой у Ивченко из носа пошла кровь, а у Соболева была разбита губа. Их разняли охранники.
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Противостояние между Ивченко и Соболевым сегодня началось еще в сессионном зале во время рассмотрения законопроекта, касавшегося земельных вопросов. По некоторым данным, конфликт между этими двумя народными депутатами длится давно.
Когда между депутатами начался спор в сессионном зале, и депутаты начали выбегать из него, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил перерыв на 15 минут — до 13.15.
Ранее УНИАН также сообщал, что Гройсман хочет наказать Соболева и Ивченко за драку в ВР лишением права участия в пяти заседаниях.