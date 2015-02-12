Гройсман хочет наказать Соболева и Ивченко за драку в ВР лишением права участия в пяти заседаниях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после возобновления заседания после перерыва, объявленного из-за драки.

Гройсман напомнил, что в кулуарах состоялась жестокая драка между депутатами и осудил их поведение.

Он подчеркнул необходимость принятия кодекса поведения народных депутатов 8-го созыва, который должен подписать каждый депутат.

Гройсман напомнил, что в 14.00 должен начаться плановый перерыв в заседании ВР. Он призвал Регламентный комитет собраться на заседание и рассмотреть вопрос о лишении права Ивченко и Соболева посещать 5 пленарных заседаний парламента.

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В настоящее время в сессионном зале продолжается дискуссия по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, противостояние между Ивченко и Соболевым началось в сессионном зале во время рассмотрения законопроекта, который касался земельных вопросов.

Когда между депутатами началась перепалка в сессионном зале, и депутаты начали выбегать из него, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил перерыв на 15 минут - до 13.15.

Позже в кулуарах Верховной Рады произошла драка между Ивченко в Соболевым. Когда Ивченко завершил брифинг, Соболев подошел к нему и ударил. Дальше началась серьезная драка, в результате которой у Ивченко из носа пошла кровь, а у Соболева была разбита губа. Их разняли охранники.