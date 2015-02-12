Пушков о Минске: Все упирается в выполнение соглашений, вероятны серьезные трения

Об этом написал глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в Twitter.

Саммит в Минске выполнил свою задачу. Теперь все упирается в выполнение соглашений: очень вероятны серьезные трения. Ключ - в имплементации. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 12, 2015

"Теперь все упирается в выполнение соглашений: очень вероятны серьезные трения. Ключ — в имплементации", — добавил он.

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Напомним, ранее в Минске завершились переговоры «нормандской четверки» в Минске, которые продолжались 16 часов. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что режим прекращения огня на Донбассе начнет действовать с 00.00 15 февраля, отвод тяжелых вооружений для украинских войск будет осуществляться от сегодняшней линии соприкосновения, для боевиков – от линии, согласованной 19 сентября в рамках Минских договоренностей.