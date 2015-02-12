Пушков о Минске: Все упирается в выполнение соглашений, вероятны серьезные трения

12:52, 12 февраля 2015
Политика
7334 0

Саммит в Минске выполнил свою задачу, однако в дальнейшем вероятны серьезные трения по поводу имплементации соглашений.

Reuters

Об этом написал глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в Twitter.

"Теперь все упирается в выполнение соглашений: очень вероятны серьезные трения. Ключ — в имплементации", — добавил он.

Читайте такжеПорошенко: Об автономии Донбасса или федерализации Украины договоренностей нет

Напомним, ранее в Минске завершились переговоры «нормандской четверки» в Минске, которые продолжались 16 часов. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что режим прекращения огня на Донбассе начнет действовать с 00.00 15 февраля, отвод тяжелых вооружений для украинских войск будет осуществляться от сегодняшней линии соприкосновения, для боевиков – от линии, согласованной 19 сентября в рамках Минских договоренностей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter