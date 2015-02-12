Олланд: Договорились не обо всем, но это большое облегчение для Европы

Об этом сообщает BBC News.

Президент Франции после завершения четырехсторонних переговоров назвал итоги "серьезным делом", но, по его словам, "не обо всем стороны смогли договориться".

Также он отметил, что достигнутые в Минске на переговорах глав стран "нормандской четверки" договоренности являются "большим облегчением для Европы". Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам саммита.

"Это серьезная надежда, - сказал Олланд. - Это большое облегчение для Европы".

Вместе с тем, французский лидер отметил, что еще предстоит работа по претворению в жизнь достигнутых соглашений. Франция и Германия будут следить за выполнением этих договоренностей, добавил президент Франции.