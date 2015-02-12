В БПП заявили, что готовы поддержать законопроект о судебной системе

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщили УНИАН в пресс-службе политсилы.

«Сегодня Верховная Рада рассматривает очень важный вопрос - принятие закона об обеспечении права на справедливый суд. Речь идет о судебной реформе. Все вы знаете, что уровень недоверия общества к судьям и судебной системы чрезвычайно высок. Коррупция, зависимость от политических центров сделала судейскую власть тормозом на пути развития Украины», - заявил заместитель председателя фракции.

По словам народного депутата, еще до начала утреннего заседания парламента профильный комитет рассматривал поправки к законопроекту, которых было подано более 4 тысяч. «Большинство из положений альтернативного законопроекта, внесенного группой экспертов во главе с вице-спикером Оксаной Сыроед, внесенные в законопроект президента. Главные новации документа - только конкурсный отбор на должность судьи и должности в судах, тотальная переаттестация судей, начиная с высшего звена, и это начнется сразу после принятия закона. Это установление четкого перечня оснований привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. По результатам переаттестации судей будет приниматься решение об их отстранении от работы. Это то, чего так давно ждет общество. Надеюсь, зал поддержит нашу инициативу», - заявил Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, 13 января парламентом за основу было поддержано два законопроекта относительно судебной реформы: обеспечение права на справедливый суд №1656 (президентский) и о внесении изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” относительно усовершенствования принципов организации и функционирования судебной власти в соответствии с европейскими стандартами (1497) авторства ряда депутатов.

4 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия создал рабочую группу для выработки единого законопроекта по судебной реформе.