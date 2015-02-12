Главное за ночь

СМИ: Документ по итогам встречи в Минске согласован на 80%, переговоры идут уже 13 часов



Обама просит разрешения на использование войск против "Исламского государства"

СМИ обнародовали основные пункты переговоров "четверки" в Минске

Боевики "ЛНР" заявили, что не вернутся к сентябрьской линии разграничения





Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону