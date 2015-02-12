Главное за ночь
08:00, 12 февраля 2015Политика
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Обзор главных событий за ночь
REUTERS
СМИ: Документ по итогам встречи в Минске согласован на 80%, переговоры идут уже 13 часов
Обама просит разрешения на использование войск против "Исламского государства"
СМИ обнародовали основные пункты переговоров "четверки" в Минске
Боевики "ЛНР" заявили, что не вернутся к сентябрьской линии разграничения
Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону
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