Главное за ночь

08:00, 12 февраля 2015
Политика
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Обзор главных событий за ночь

REUTERS

СМИ: Документ по итогам встречи в Минске согласован на 80%, переговоры идут уже 13 часов


Обама просит разрешения на использование войск против "Исламского государства"

СМИ обнародовали основные пункты переговоров "четверки" в Минске

Боевики "ЛНР" заявили, что не вернутся к сентябрьской линии разграничения


Путин в Минске сломал ручку, как Янукович в Ростове-на-Дону

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