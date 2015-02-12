Боевики "ЛНР" заявили, что не вернутся к сентябрьской линии разграничения

01:25, 12 февраля 2015
Политика
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Председатель "народного совета" так называемой "ЛНР" Алексей Карякин сказал, что возврат к линии разграничения, установленной в сентябре, не является "конструктивным решением кризиса" на Донбассе.

РИА Новости

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Все разговоры о возврате линии разграничения к сентябрьским минским договоренностям являются неконструктивными", – заявил он.

Он добавил, что необходимо "качественное" решение проблемы — пересмотр основополагающих положений переговоров.

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В данный момент в Минске проходят переговоры между Петром Порошенко, Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом об урегулировании ситуации на востоке Украины.

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