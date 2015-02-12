СМИ обнародовали основные пункты переговоров "четверки" в Минске

Информацию по переговорам приводит The Telegraph. Согласно ей, Украина хочет, чтобы линия разграничения была такой, о которой договаривались в сентябре. В то же время Россия требует, чтобы боевики оставили себе завоеванные территории пишет Украинская правда.

Что касается вопроса отвода техники, то Россия все еще настаивает, что в Украине нет ни ее военных, ни техники.

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Кроме того, Украина хочет восстановить контроль над границей, чтобы прекратить поток оружия и боевиков из РФ, однако Россия считает, что ключевые точки границы должны контролировать террористы.

Что касается автономии регионам, которые контролируют боевики, то украинская сторона утверждает, что может предоставить регионам широкую автономию, однако российская требует гарантий, а также снятия финансовой блокады на Востоке.