"Империя своих шпионов не выдает": Луценко оценил шансы на экстрадицию Януковича из РФ

Генпрокурор подчеркнул, что на первый день после бегства Януковича в государственной казне осталось 120 тысяч гривень.

Россия никогда не выдает своих шпионов и агентов влияния, поэтому ожидать, что она выдаст президента-беглеца Виктора Януковича не стоит.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины".

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"Между нормальными соседями есть механизм выдачи еще во время досудебного следствия. Но Россия давным-давно не выдает никого, кто ей служит в Украине, а убегает в Россию. И после первой революции десятки деятелей Кучмы сбежали в Москву и их не выдавали. Я тогда приехал к руководителю МВД России и говорю ему: "смотрите, у меня список массы людей, продемонстрируйте, что мы нормальные соседи. У нас международные соглашения, вы обязаны выдать". Он сказал: "если мы выпустим хоть одного, то в нас не будет верить никто в ваших странах". Это принцип понятный, империя своих шпионов и агентов влияния не выдает", - подчеркнул он.

Луценко подчеркнул, что на первый день после бегства Януковича в государственной казне осталось 120 тысяч гривень.

"Поэтому надежды на то, что он сюда приедет, не было никакой. И когда меня поставили генеральным прокурором, я поставил условие - параллельно принять закон о заочном осуждении, о возможности осуждения человека, который прячется от нас на территории России или оккупированной части Украины. Такой закон был принят. И в соответствии с этим законом мы начали заочное и досудебное следствие, а потом передали в суд", - рассказал генпрокурор.

Луценко отметил, что приговор Януковичу - это приговор для всех бывших, нынешних и будущих чиновников.

"Он означает, что ни один чиновник в нашей стране не может быть уверен, что его должность и даже бегство в Москву защитит его. Это также приговор Путину, потому что судья Девятко прописал в приговоре и роль Путина в развязывании агрессивной войны, осудив Януковича за пособничество в ведении этой войны. И это будет очень важно для будущих международных трибуналов над хозяином Кремля, который заливает кровью нашу землю", - отметил генпрокурор.