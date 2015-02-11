Le Figaro: Обе воюющие стороны пытаются укрепить свои позиции

Пьер Авриль в своей статье, которая называется «Обе воюющие стороны пытаются укрепить свои позиции», опубликованной во французской газете Le Figaro, пишет, что в то время как дипломаты готовились к саммиту, интенсивность боевых действий увеличилась в два раза. Помимо ежедневных столкновений вокруг Дебальцево, железнодорожного узла, осажденного силами повстанцев несколько недель назад, Нацгвардия Украины при поддержке регулярной армии перешла в наступление в направлении Новоазовска. Этот город, который расположен к востоку от Мариуполя, большого портового города на Азовском море, подконтрольного Киеву, повстанцы завоевали прошлым летом, из-за чего возникли опасения, что Россия хочет открыть военный коридор, ведущий в Крым. По данным проукраинского источника в Мариуполе, украинские силы окружили два поселка, расположенные на полпути между двумя прибрежными городами, из которых вытеснят «российские силы».

В свою очередь, повстанцев обвинили в обстреле Главного штаба АТО, расположенного на аэродроме в Краматорске. Благодаря тому, что этот город с населением 170 тыс. человек расположен довольно далеко от линии фронта (50 км), до вчерашнего дня его не обстреливали. По предварительным оценкам, во время этой атаки, в ходе которой пострадали и жилые районы, прилегающие к аэродрому, погибло шесть мирных граждан, еще двадцать один человек был ранен. Представители самопровозглашенной ДНР отрицают свою причастность к этой атаке.

Оружие нового поколения

По словам Порошенко, который специально прервал сессию парламента, чтобы объявить эту новость, наступление велось с помощью пусковой ракетной установки «Торнадо»: таким образом украинский президент обвинил непосредственно Москву. Оружие нового поколения, более мощное, чем традиционные «Грады» и «Смерчи», появились на вооружении у российской армии в конце прошлого года.

Виктор Мураховский, независимый российский эксперт, однако, отрицает обвинения главы украинского государства. «Это блеф, речь идет о советском оборудовании («Смерч»), которое есть на вооружении у украинской армии», – сказал эксперт. Позже и Генштаб Украины подтвердил утверждение эксперта, поставив президента в неловкое положение...

Многие аналитики считают, что увеличение интенсивности боевых действий в Донбассе, в ходе которых за последние сутки погибло, по меньшей мере, двенадцать мирных жителей, вписывается в перспективу мирных переговоров. «Каждая сторона пытается захватить кусок земли до прекращения огня», – говорит российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Кроме того, чтобы показать свою силу, российская армия провела во вторник учения на Крымском полуострове, аннексированном прошлой весной, в которых принимали участие 600 военнослужащих и Черноморский флот. Камнем преткновения во время переговоров стала демаркационная линия, от которой обе стороны должны отвести свои тяжелые вооружения. С момента подписания Минского соглашения 19 сентября повстанцы завоевали, по меньшей мере, 550 кв. км территории, но украинские власти не хотят, чтобы их достижения были оформлены официально.

Несмотря на эти столкновения, военная ситуация, кажется, заходит в тупик. Поскольку не используется авиация – украинская армия прошлой весной лишилась многих своих самолетов – позиции, выстроенные с помощью артиллерии, могут быть заморожены. Со своей стороны, российская армия не может дальше наступать, не заявив открыто о своем участии в украинском конфликте, чего она до этого момента делать не хотела. «Режим прекращения огня устраивает всех, проблема только в условиях перемирия», – говорит российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, который не верит в возможность «долгосрочного политического решения», поскольку интересы сторон слишком разные.